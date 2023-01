Após dois anos, Lavagem do Bonfim volta a reunir milhares de fiéis em cortejo

Depois de dois anos sem acontecer, o tradicional cortejo da Lavagem ao senhor do Bonfim foi retomado nesta quinta-feira (12), levando milhares de fiéis às ruas da Cidade Baixa de Salvador.

A caminhada saiu da Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia até a Colina Sagrada, acompanhando a imagem da imaculada e do Bom Jesus do Bonfim.

Veja fotos:

Esse ano, houve uma mudança com o isolamento da escadaria da Basílica do Senhor do Bonfim. O reitor da basílica, padre Edson Menezes, explicou que isso foi feito para que as baianas consigam cumprir o ritual da lavagem. A

"O isolamento é favorecer o ritual para que todas as pessoas possam ver porque acontecendo no adro, as pessoas de fora não podem ver", disse. Quem quiser fazer pedidos e amarrar as fitinhas, pode se dirigir até as laterais da basílica, que têm o acesso liberado.

A imagem do Senhor do Bonfim chegou ao adro da basílica por volta das 11h, para celebração dos fiéis presentes. Padre Edson comandou uma missa campal, em que citou o ataque à sede dos Três Poderes no Distrito Federal. "Que os envolvidos em tais ações, bem como seus financiadores, influenciadores e mentores sejam identificados e julgados pelos crimes cometidos", afirmou, sendo aplaudido pela multidão. "É hora de fazer justiça, de exigir respeito pela vontade soberana do povo. É hora de defender a democracia", acrescentou.

Depois, a imagem foi colocada no alto da igreja para contemplação de todos, e depois aconteceu a tradicional lavagem das escadarias pelas baianas.