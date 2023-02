Após dois dias internado, cantor Lincoln recebe alta de hospital

O cantor Lincoln recebeu alta hospitalar na tarde deste sábado (25), após ser internado no Hospital São Rafael com problemas pulmonares.

Em nota, a produção do cantor destaca que ele respondeu bem ao tratamento, com melhora significativa dos sintomas, e infecção sob controle. "Lincoln continuará o tratamento ambulatorial, fisioterapia respiratória e medicação em casa", diz o texto, que ainda agradece o carinho e a torcida pela melhora do cantor.

Ontem, o boletim médico já sinalizava uma melhora do artista, informando que ele havia deixado a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e estava em um apartamento.

Lincoln foi internado na quinta-feira (23). Ele estava com um quadro de pneumomediastino, quando há presença de ar no espaço entre os dois pulmões. O problema foi identificado após o cantor sentir um mal-estar, dores de cabeça, febre, além de dor torácica.

Segundo o boletim médico, assinado pelo Dr. Marcelo Vieira de Campos, os sintomas começaram no último domingo (19). Lincoln teve crise de tosse e espirros, com dor torácica. "No momento, (está) bem, sem novos picos de febre, algo rouco, com padrão respiratório confortável. Nega dor torácica no momento", destaca o boletim.

O cantor acabou de fazer sua estreia solo no Carnaval de Salvador. Foram 16 apresentações, em Salvador e outras cidades do país, desde o Furduço, no dia 12 de fevereiro.

Por conta da situação, a produção do artista cancelou os shows marcados nas cidades baianas de Belo Campo e Barra do Mendes, que seriam realizados neste fim de semana.