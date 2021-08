Após dois meses no cargo, Ramon Menezes é demitido do Vitória

Ramon Menezes não é mais o treinador do Vitória. O CORREIO apurou que o ídolo rubro-negro foi demitido do cargo na noite de quarta-feira (4), quando deixou o alojamento da Toca do Leão, onde estava morando. O desligamento ocorre um dia após a eliminação do time nas oitavas de final para o Grêmio na Copa do Brasil. A demissão foi divulgada inicialmente pelo site Galáticos Online.

Ramon Menezes deixa a Toca do Leão após cinco derrotas, seis empates e apenas três triunfos. Em 16 jogos, o aproveitamento foi de 31,2%. A situação atual do Vitória na Série B do Campeonato Brasileiro é delicada. Em 15º lugar, o rubro-negro soma os mesmos 13 pontos de Ponte Preta, Londrina e Cruzeiro. Os últimos dois são integrantes da zona de rebaixamento.

O Reizinho da Toca, como era conhecido na época em que ainda calçava chuteiras, foi anunciado como novo treinador do Vitória em 8 de junho. Ele estreou no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil e conduziu o time à classificação às oitavas de final após reverter placar adverso da primeira partida e vencer o Internacional por 3x1, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O time, no entanto, não manteve a boa atuação.

Na ocasião, Ramon Menezes substituiu Rodrigo Chagas, demitido após a 2ª rodada da Série B. O ex-técnico entrou de férias após deixar o posto. No mês passado, quando retornou, definiu a saída do clube para seguir a carreira de treinador profissional. Com aproveitamento de 51% em 30 jogos, ele é o comandante com melhor desempenho na gestão do atual presidente Paulo Carneiro.

A reportagem do CORREIO entrou em contato com o Vitória, mas o clube não confirmou se a rescisão chegou a ser concluída. Um retorno de Rodrigo Chagas ao posto, no entanto, é improvável, pois fontes relatam que, após discussões, a relação entre o presidente e técnico está estremecida.

O Vitória retornou na quarta-feira (4) de Porto Alegre, onde perdeu para o Grêmio por 1x0 na noite de terça (3) e se despediu da Copa do Brasil. O elenco foi liberado na chegada a Salvador e se reapresentou nesta manhã na Toca do Leão. O treinamento tático, o primeiro visando o jogo de sábado (7), contra o Vasco, pela Série B, foi comandado por Ricardinho, auxiliar técnico fixo do clube.