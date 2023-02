Após dores nos pés, Lore Improta toma injeção para desfilar no Rio de Janeiro

A dançarina Lore Improta, de 29 anos, foi convidada para se apresentar na Avenida como musa da escola de samba Unidos do Viradouro, no Rio de Janeiro. No entanto, para conseguir desfilar tranquilamente, ela precisou tomar uma injeção e diminuir, temporariamente, as dores que sentia nos pés.

A artista revelou recentemente que tem Neuroma de Morton, uma doença que causa dores nos pés, incômodos e muita sensibilidade, a ponto de não conseguir colocar os pés no chão. No Instagram, Lore contou que estava ansiosa para desfilar, mas para conseguir ter descanso, ela precisou comprar um tênis para realizar os compromissos profissionais em camarotes.

“Ontem [domingo] eu senti muita dor no meu pé, tive que tomar injeção e tal, quando eu falo desse problema de saúde, para quem não está acompanhando é o problema no meu pé. Hoje eu tive que comprar um tênis, para poupar o pé para sambar mais tarde, foi bem difícil psicologicamente para mim, todo esse processo do neuroma, porque dói muito, quem tem sabe do que estou falando”, disse a famosa nesta segunda-feira (20).

Já na manhã desta terça-feira (21), ela apareceu na concentração usando a fantasia, mas sem o tapa-sexo. Durante conversa com a imprensa, a esposa de Léo Santana contou que estava nervosa e com medo de aparecer tudo no meio da Avenida. "Estou achando que vai pular para fora (risos). A gente está com esse medo! Não tem tapa-sexo! Fiquei com medo do tapa-sexo voar, não sei o que é pior (risos)", brincou.