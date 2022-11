Após eleição, diretora do Flamengo faz post pejorativo contra nordestinos

Após o resultado do segundo turno, a diretora de Responsabilidade Social do Flamengo, Ângela Machado, fez uma publicação nas redes sociais na qual faz uma insinuação pejorativa aos nordestinos. O Flamengo lidera o ranking de torcida no Nordeste, segundo pesquisa O Globo/Ipec divulgada em julho deste ano.

"Ganhamos onde produz, perdemos onde se passa férias. Bora trabalhar porque se o gado morre, o carrapato passa fome", publicou em sua conta no Instagram na segunda-feira (31). A imagem também circulou em grupos bolsonaristas.

(Foto: Reprodução)

O candidato Luis Inácio Lula da Silva venceu em todos os estados do Nordeste. Ângela, que é mulher do presidente do Flamengo Rodolfo Landim, sempre mostrou apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) e fez campanha aberta pela sua reeleição.

Na postagem, a diretora do Flamengo usa o termo "onde se passa férias", em uma possível referência ao Nordeste brasileiro. Após a repercussão negativa da publicação, Ângela fechou o seu perfil no Instagram.