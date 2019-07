Após eliminação, Messi critica Conmebol: 'Brasil controla tudo'

Lionel Messi ficou na bronca com as decisões da arbitragem do jogo que eliminou a Argentina da Copa América 2019. O craque não economizou nas palavras após a derrota por 2x0 para o Brasil, no Mineirão, na noite de terça-feira (2). Após o apito final, o camisa 10 criticou a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol).

"Espero que a Conmebol faça algo, embora creia que não faça nada, porque o Brasil controla tudo, é muito complicado", bradou o jogador após se queixar da atuação do árbitro equatoriano Roddy Zambrano.

Messi se chateou pela arbitragem não ter consultado o VAR em lances que ele acredita que deveria ter havido checagem. "Foram jogadas claras que não foram ver no VAR. Nesta Copa, cansaram de marcar toques de mão bobos, pênaltis bobos, e hoje sequer foram ao VAR", reclamou o jogador.

Messi e a seleção artina têm mais um compromisso antes de se despedirem da Copa América 2019 de uma vez. Eles disputarão o terceiro lugar contra o perdedor da semifinal entre Chile e Peru, que acontecerá nessa quarta-feira (3), às 21h30, em Porto Alegre.

A disputa da medalha de bronze será no sábado (6), às 16h, na Arena Corinthians, em São Paulo.