Após eliminação na Copa, Luis Enrique não treina mais a Espanha

A passagem de Luis Enrique pela seleção da Espanha chegou ao fim. Ele não é mais o técnico da Fúria. O anúncio foi feito pela Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) na manhã desta quinta-feira (8), após a chegada do treinador a Madri.

Na última terça-feira (6), a equipe europeia foi eliminada da Copa do Mundo do Catar ao perder a disputa nos pênaltis contra Marrocos, nas oitavas de final. Na seleção desde 2018, Luis Enrique tinha contrato até o final do Mundial e uma possível renovação seria discutida após o torneio.

"A RFEF deseja boa sorte a Luis Enrique e sua equipe de trabalho em seus futuros projetos profissionais. O técnico levará o carinho e a admiração dos colaboradores da seleção e toda a Federação, que sempre será sua casa", afirmou a Real Federação Espanhola de Futebol em comunicado publicado no site oficial e nas redes sociais.

A Espanha já tem novo técnico. É Luis de La Fuente, 61 anos, que estava comandando a seleção sub-21. Nas categorias de base desde 2013, ele conquistou a Eurocopa Sub-21 e a Sub-19.