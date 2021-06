Após empate com Remo, Vitória treina em Belém e volta a Salvador

Um dia depois do jogo contra o Remo, o elenco do Vitória treinou na manhã desta quinta-feira (17), no estádio Banpará Curuzu, do Paysandu, em Belém. A atividade foi apenas para os jogadores que não começaram a partida, que terminou com empate sem gols.

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos ficaram em repouso no hotel. As exceções foram o lateral Gabriel Inocêncio, que pediu para fazer uma corrida como regenerativo, e o goleiro Lucas Arcanjo. O arqueiro e Cabral atuaram em uma atividade específica para goleiros e, depois, se juntaram ao resto do grupo.

Em campo, o técnico Ramon Menezes comandou um trabalho de cruzamentos e finalizações. Depois, os jogadores participaram de um treino em campo reduzido, com três atletas de cada lado. O objetivo foi trabalhar a marcação e a posse de bola. Para finalizar, enfrentamentos com finalização.

A delegação rubro-negra deixa Belém no meio da tarde, com escala em Brasília. A previsão é que o desembarque em Salvador aconteça pela noite, e os jogadores serão liberados no aeroporto.

A reapresentação na Toca do Leão será na tarde desta sexta-feira (18), para o último treino antes do duelo contra o Brusque. O jogo está marcado para sábado (19), às 19h, no Barradão, e é válido pela 5ª rodada da Série B.