Após exames, Gabriel Jesus e Alex Telles estão fora da Copa

Se o cenário parecia que não podia piorar, infelizmente o torcedor brasileiro terá que lidar com mais uma notícia ruim no elenco da seleção. Aliás, duas. Gabriel Jesus e Alex Telles passaram por exames de imagem na manhã deste sábado (3) - horário do Catar - onde foram identificadas lesões mais graves e ambos estão fora da Copa do Mundo.

Com dores no joelho, Alex Telles deixou o gramado na partida desta sexta-feira contra Camarões chorando bastante. O exame de ressonância magnética apontou que o lateral não tem condições de voltar a atuar no Mundial e pode, inclusive, precisar passar por uma cirurgia ligamentar no joelho direito. O jogador seguirá sendo acompanhado pelo departamento médico da seleção.

Já o atacante, que ganhou oportunidade no time titular de Tite, deu lugar a Pedro durante o jogo sentindo dores também no joelho direito. O jogador do Arsenal já vinha lidando com dores no local antes da Copa, mas estava em condições de jogo. Agora, o exame apontou que Gabriel Jesus precisaria ficar, pelo menos, três semanas se recuperando da lesão. O tempo é longo demais e, a essa altura, a Copa do Mundo já teria acabado.

Essa é a 5ª lesão de jogadores da Seleção Brasileira após o começo da Copa. Além de Jesus e Telles, considerados reservas no elenco de Tite, Neymar, Danilo e Alex Sandro, titulares, correm contra o tempo para se recuperarem de suas lesões e voltarem a atuar com a camisa do Brasil no Catar.

Com a baixa de Telles na esquerda, o Brasil tem somente Alex Sandro disponível no elenco que atua nessa posição. Contra Camarões, o zagueiro Marquinhos precisou fazer a função no restante do jogo. Já no ataque, o titular segue sendo Richarlison. Pedro, que era segunda opção no banco, se torna a principal alternativa para posição de centroavante.

Até agora, Danilo e Alex Sandro parecem ter um prognóstico mais positivo para retornarem aos gramados. Os laterais já fizeram trabalhos técnicos e físicos no campo antes do duelo contra Camarões.

Já a situação de Neymar se mostra um pouco mais complexa. O camisa 10 chegou a fazer trabalho na academia na última quinta-feira e foi acompanhar o jogo da seleção no estádio de Lusail. O problema é a proximidade com a partida das oitavas de final, contra a Coréia do Sul, que acontece já nesta segunda-feira (5), às 16h.

Neymar ainda não chegou a fazer atividades de transição no gramado e não sabe se terá tempo de participar de algum treino comandado por Tite antes do jogo decisivo pelo mata-mata do Mundial.

Vale ressaltar que não é mais possível convocar outros atletas para integrarem o elenco da seleção durante a Copa do Mundo. A lista prévia de Tite, com 55 nomes, valia apenas até um dia antes da estreia do Brasil na competição. Depois dessa data, todas as equipes só têm à disposição os 26 jogadores convocados.