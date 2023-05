Após fala transfóbica, Bruno, da dupla com Marrone, pede desculpas a repórter

O sertanejo Bruno, da dupla com Marrone, pediu desculpas por uma fala transfóbica direcionada a uma repórter. Ele publicou um vídeo nas suas redes sociais na noite desta segunda-feira (15).

"Estou aqui para pedir desculpas para Lisa Gomes, pelo que eu perguntei para ela. Fui totalmente infantil, fui totalmente inconsequente. Eu quero pedir desculpa, não tem como voltar no tempo. Pedir perdão para ela", diz o cantor no vídeo.

Na noite de sexta-feira (12), durante um evento sertanejo, Bruno fez uma pergunta transfóbica à jornalista Lisa Gomes, da Rede TV!.

Lisa, que é uma mulher trans, também publicou um vídeo no mesmo horário em que fala sobre o ocorrido, mas não comenta o pedido de desculpas do cantor.

"Foi horrível o que eu passei. Foi horrível o que eu escutei, porque me levou, me trouxe novamente um lugar que eu não gostaria de estar novamente", diz em seu relato em seu Instagram.

"Esse processo de transição é um processo muito doloroso, muito difícil, porque eu nunca soube lidar muito bem com essa questão da aceitação do corpo, tudo isso que vocês já conhecem em relação às mulheres trans", diz a repórter. "de uma forma mais clara, porque a gente nasce no corpo errado", conta a repórter.

Ela diz que teve seus direitos violados, e que precisou tomar calmantes desde sexta-feira, dia do ocorrido. "Eu me senti invadida. Senti minha intimidade exposta de uma forma como eu não gostaria que fosse. Então, tudo isso me fez muito mal, de voltar a um lugar que eu não gostaria. E quanto vem de um artista tão consagrado, tão querido do público, porque como artista, como cantor, eu acho ele sensacional, sabe? Como cantor assim uma voz incrível", diz

Lisa, então, direciona a sua fala ao cantor: