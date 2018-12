Após fechamento em setembro Chez Bernard vai reabrir este mês repaginado

(Foto:Valtério Pacheco/Divulgação)

Casal Ademar e Verônica Lemos vai comandar o francês da Rua da Gamboa

Fechado em setembro passado, após 55 anos em atividade, o Chez Bernard foi comprado pelo empresário Ademar Lemos Jr. (sócio da empresa Lemos Passos, que atua no ramo de alimentação desde 1961) e por sua mulher Verônica, e vai reabrir em meados deste mês. O tradicional restaurante francês está passando por uma reforma geral onde nem os serviços de pratos, talhares e copos foram reaproveitados. ”Será tudo novo, tudo moderno, quebramos paredes, renovamos mobiliário e o deixamos com a cara de um autêntico bistrô francês”, conta o empresário. A casa, que ganhou consultoria do experiente Maurício Cavalcanti, dono dos badalados restaurantes Piu e Piccolo, em São Paulo, tem projeto arquitetônico assinado por Márcia Meccia.



Vida doce

Um dos mais criativos chefs de cozinha da cidade, o belga Laurent Rezette, que atualmente comanda seu próprio negócio, o Atelier Laurent, no Edifício Mundo Plaza, no Caminho das Árvores - onde produz o creme de la creme da pâtisserie francesa - acabou de lançar de lançar uma linha exclusiva de produtos para ceias de Natal e de Réveillon. Durante todo este mês, além de tradicionais guloseimas como o éclair e o croissant, ele está oferecendo, inclusive sob encomenda, um cardápio especial que inclui, dentre outras coisas, novos doces e até panetones recheados. Preparem o treino na academia porque tudo lá é de comer rezando.

(Divulgação)

O chef belga Laurent Rezette e suas criações

Corrente do Bem

A Apae Salvador ganhou um novo parceiro para sua casa. A loja de enxovais M Martan, aproveitou sua liquidação para destinar parte das vendas para a instituição que este ano completou 50 anos.



Então é Natal

Para quem gosta de colocar a mão na massa e preparar pratos especiais para impressionar a família, a Perini está oferecendo uma lista de cursos na sua unidade da Graça. Para isso, a loja convidou alguns dos badalados chefs da cidade para ensinar receitas especiais para as festas de fim de ano. Os cursos acontecerão nos dias 11 e 12 deste mês, e as inscrições custam um produto de higiene. Mas atenção, as vagas são exclusivamente para os clientes do Clube Perini.



Miudinho

Baiano radicado em São Paulo, o cantor Rico Ayade acabou de lançar um novo single. Desta vez, ele faz parceria com o maranhense Zeca Baleiro na música Miudinho que vai integrar o repertório do seu novo álbum Canções Para Curar Um Grande Amor, cujo lançamento está confirmado para o início de 2019.

(Divulgação)

O cantor e compositor Rico Ayade prepara novo álbum

Design da Bahia

Conceição Queiroz movimentou a Alameda das Espatódeas, no Caminho das Árvores, no final da tarde de ontem, na sua Casabella. O agito foi por conta do lançamento da reedição da coleção O Mestre da Madeira, assinada por José Zanine Caldas, pai do badalado designer Zanini de Zanine. Baiano de Belmonte, onde recentemente ganhou um museu com seu acervo, Zanine Caldas, se vive fosse, faria 100 anos em 2019.

(Foto:Tati Freitas/Divulgação)

Conceição Queiroz com Beto Consorte e Cristina Alho na Casabella

3 X 4 GENTE BOA

(Foto:Renato Santana)

O artista Jorge Vox trabalhando em uma de suas obras

Após uma longa temporada vivendo na Espanha, o baiano Jorge Vox decidiu voltar para o Brasil e retomar sua carreira de artista plástico na capital baiana. Natural de Conde, no litoral norte do estado, trouxe na bagagem um vasto conhecimento nas áreas de vídeo-projeção, iluminação, luz e som, que está aplicando em casas noturnas e de espetáculos da cidade. O mais recente é a Sala Ita, no Pelourinho, onde está sendo apresentado o espetáculo Surf no Caos, interpretação da atriz Rita Assemany para texto inédito da dramaturga Aninha Franco. Este trabalho é o mais emblemático da sua volta às origens. Foi com a dupla que ele trabalhou durante muitos anos no extinto Theatro XVIII, onde além de cuidar da parte de som, luz e iluminação, dava aulas de formação nestas áreas para jovens do Projeto Axé. Multifacetado, ele já expôs suas obras na Bahia e em Barcelona - onde se dedicou também a área de restauro de obras de arte. Na volta pra casa, Vox tratou de retomar sua formação na Escola de Belas Artes da UFBa, interrompida quando foi morar na Europa. “Quis fechar esse ciclo”, diz. Não que precisasse. Afinal Vox é daqueles artistas multimídia que já nascem prontos!



Menos –

A morte a pauladas de um inocente cão num supermercado de São Paulo nos choca e nos entristece profundamente diante da maldade humana. Mais tristes ainda ficamos por sabermos que estas atrocidades contra os animais indefesos são muito mais comuns do que podemos imaginar.



Mais +

Apesar da tristeza fica o consolo de que cada vez mais pessoas têm se sensibilizado com a causa dos animais e denunciado estes maus tratos. A repercussão do lamentável episódio demonstra que os bichinhos sem voz têm muitas vozes por eles.