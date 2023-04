Após festa, Sarah e Ricardo Alface decidem sobre romance pós-BBB: 'Focados'

Após o relacionamento que viveram no BBB 23, Sarah Aline e Ricardo Alface já decidiram se vão dar seguimento ao affair fora da casa. Em entrevista ao jornal Extra, a psicóloga revelou que ela e o biomédico decidiram priorizar o trabalho, mesmo que o sentimento entre eles seja recíproco.

"Agora, depois do programa, conseguimos conversar sobre nossa relação. A gente sabe do sentimento que a gente tem um pelo outro. Estamos bem com isso, tão bem que a gente quer respeitar o nosso momento de trabalho. Estamos muito focados, cada um em sua carreira pessoal e individualidade", afirmou a ex-sister.

"Vamos conversar quando tivermos um pouco mais de cabeça pra falar sobre o sentimento, mas é recíproco. Ao mesmo tempo, achamos que não é o momento e estamos nos respeitando neste lugar. Quero construir a minha carreira como Sarah, pensar muito nos meus próximos passos somente olhando para o trabalho e, depois, a gente se encontra", disse.

Em reencontro durante a final do BBB 23, os dois chegaram a dar um selinho nos bastidores. Após o anúncio de Amanda Meireles como campeã do reality, os ex-participantes confraternizaram em uma festa que só terminou pela manhã.