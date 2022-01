Após ficar com pé torto, treinador exige R$ 800 mil do Cruzeiro

O treinador de goleiros Leonardo Lopes está brigando na Justiça contra o Cruzeiro após ficar com o pé torto. Ele exige uma indenização de R$ 800 mil, mais pensão vitalícia de R$ 5 mil por mês, sob a acusação de que teve uma lesão de trabalho ao qual o clube teria sido negligente e piorou com o tempo.

As informações são da coluna de Diego Garcia, do Uol. Na ação, que corre na Justiça de Porto Alegre, Leonardo alega que sofreu uma lesão no calcanhar esquerdo enquanto executava seu trabalho, em dezembro de 2016. E que, apesar do problema, precisou se apresentar ao trabalho já no dia seguinte, sendo obrigado a fazer infiltrações para conter a dor, tomar medicamentos e continuar exercendo a função durante o tratamento.

Assim, a lesão se tornou permanente, impedindo o profissional de fazer exercícios como corridas. Segundo consta no processo, "seus pés esteticamente ficaram diferentes e assimétricos, em especial na área do calcanhar".

Leonardo ficou quase 10 anos no Cruzeiro, e foi demitido em outubro de 2020. Ele afirma que, até hoje, segue tomando medicamentos, fazendo infiltrações, sessões de fisioterapia e eletrochoque para conter as dores. Também alega que caminha com dificuldade, não consegue usar alguns calçados e tem problemas para trabalhar em sua principal função, a de treinador de goleiros.

Segundo o profissional no processo, o Cruzeiro sequer emitiu seu Atestado de Saúde Ocupacional, entre 2015 e 2019, de forma a esconder sua lesão desde a ocorrência. E, ao perceber os danos, o demitiu. Ele cobra indenização por danos morais, materiais e estéticos, pensão vitalícia, mais reajustes salariais, férias, 13º, INSS, FGTS, horas extras, multa e honorários advocatícios. O clube não se manifestou.