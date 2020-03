Após fim do Carnaval, obras no Centro e Curuzu são retomadas

Depois dos trios, os tratores. Assim pode ser resumido o cenário no Centro de Salvador com o fim do Carnaval e a retomada das intervenções que haviam sido interrompidas para a passagem dos foliões. A pausa aconteceu entre os dias 20 e 26 de fevereiro e nesta segunda-feira (2) o desfile de máquinas e operários continua.

Ao todo, cinco obras ficaram paradas nos seis dias de festa na capital baiana. São elas: Avenida Sete de Setembro, Praça Castro Alves, Curuzu, Jardim Brasil (Barra) e Corredor da Vitória.

Rua do Curuzu em obras (Foto: Marina Silva/CORREIO) Rua do Curuzu em obras (Foto: Marina Silva/CORREIO) Trecho já requalificado na Ladeira do Curuzu, onde ocorre a saída do Ilê Aiyê no Carnaval (Foto: Marina Silva/CORREIO) Rua do Curuzu em obras (Foto: Marina Silva/CORREIO) (Foto: Marina Silva/CORREIO)

As intervenções foram retomadas já na quinta-feira (27) e não houve qualquer mudança de cronograma. Segundo informações da Superintendência de Obras Públicas do Salvador (Sucop), as previsões de conclusão das obras seguem as mesmas.

Na Avenida Sete, por exemplo, os trabalhos já estão 60% concluídos e devem ser concluídos até o fim de maio. No local, já foram realizados o alargamento das calçadas para cinco metros e a repaginação em granito e pedras portuguesas, além da inserção de rampas e piso tátil.

Toda a via recebeu nova iluminação em LED, requalificação do asfalto, dos canteiros, melhorias da rede de drenagem e rede de água e esgoto, além de implantação de vala técnica e de rede de gás.

Com a retomada das obras, será realizada a pavimentação da via em frente à Praça Castro Alves onde serão implementados paralelepípedos em piso compartilhado entre carros e pedestres.

O trecho contemplado pela requalificação da Avenida Sete de Setembro começa na Casa D´Itália e segue até a Praça Castro Alves, cumprindo cerca de 1,2 quilômetro. Toda a intervenção, que ocorre sob coordenação da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult).

Já no caso do Curuzu, a previsão de conclusão é de 15 de agosto; 40% das obras já estão realizadas. O serviço é executado sob a supervisão da da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra). O projeto de requalificação foi elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF).



O trecho atingido pelas obras tem extensão de 1,1 km, e recebe investimentos de R$6,8 milhões. A intervenção quer, além de promover melhorias urbanísticas e de mobilidade, valorizar a história e a cultura do Curuzu, que possui mais de 20 mil habitantes.



Outros locais

Também foram retomados os serviços nas regiões do Jardim Brasil (Barra) e Corredor da Vitória (Avenida Sete de Setembro).

O Jardim Brasil passa por obras para colocação de piso intertravado, novo passeio, meio-fio, iluminação em LED e paisagismo.

A previsão de finalização é de 30 dias. Já no Corredor da Vitória, um trecho de 1,2 quilômetro está sendo requalificado para a melhoria da mobilidade e, portanto, passa por ampliação das calçadas e pavimentação.