Após folga, Bahia volta aos treinos de olho em estreia na temporada

O ano de 2023 começou oficialmente para o elenco do Bahia. Depois de dois dias de folga para as festas de Réveillon, o Esquadrão treinou pela primeira vez no novo ano. Na tarde desta segunda-feira (2), os jogadores se reapresentaram no CT Evaristo de Macedo.

O dia começou com um treino na academia. Depois, os atletas foram para o campo e o técnico Renato Paiva comandou um trabalho tático com foco na posse de bola, e transição.

Os jogadores também aprimoraram a saída de bola e a marcação-pressão. Essa será a última semana cheia da pré-temporada tricolor. Em reta final de preparação, a estreia oficial do time já tem data e hora marcados.

O Esquadrão entrará em campo no dia 11 de janeiro, às 19h15, contra a Juazeirense, pela primeira rodada do Campeonato Baiano. Por conta de eventos marcados para a Arena Fonte Nova, as duas primeiras partidas do Bahia no estadual serão disputadas em Pituaçu.

Depois do confronto com a Juazeirense, o time viaja até Riachão do Jacuipe, onde no domingo (15) enfrenta o Jacuipense, no estádio Eliel Martins. Na quarta-feira (18) será a vez de enfrentar o Atlético de Alagoinhas, em Pituaçu.