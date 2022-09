Após folga, Bahia volta aos treinos de olho em jogo contra o Operário

Depois de um fim de semana de folga, o elenco do Bahia retomou os preparativos para o confronto com o Operário-PR. A partida está marcada para este sábado (24), às 18h15, na Fonte Nova.

Os jogadores se reapresentaram no CT Evaristo de Macedo na manhã desta segunda-feira (19), e o técnico Enderson Moreira comandou uma atividade técnica em campo reduzido.

Antes do fim dos trabalhos, os atletas aprimoraram as finalizações. Recuperado de lesão, o zagueiro Luiz Otávio fez um trabalho específico com a preparação física. A tendência é de que nos próximos dias ele seja liberado para treinar com o restante do elenco.

Diante do Operário, o Bahia terá pelo menos uma mudança. O meia Daniel recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Ricardo Goulart é o mais cotado para ficar com a vaga.

O Esquadrão volta aos treinos nesta terça-feira. Com 51 pontos, o time baiano é o vice-líder da Série B. O Operário, com 30, é o vice-lanterna.