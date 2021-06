Após folga, Brasil volta aos treinos antes de encarar a Colômbia

Após ganhar um dia de folga, a seleção brasileira voltou aos treinos nesta segunda-feira (21), na Granja Comary, em Teresópolis. A atividade foi voltada para o duelo contra a Colômbia, pela 4ª rodada do Grupo B da Copa América. O jogo será nesta quarta-feira (23), às 21h, no estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro.

O técnico Tite dividiu o elenco em dois grupos e orientou um treino coletivo em campo reduzido, no qual esboçou formações para a partida. Em seguida, o trabalho foi concentrado em jogadas de bola parada. No fim, os atletas aperfeiçoaram as finalizações.

Mais uma vez, o zagueiro Felipe, do Atlético de Madrid, não foi a campo. O jogador, que já havia perdido os treinos de sexta-feira (18) e de sábado (19), se recupera de uma entorse no joelho direito.

É possível que Tite volte a fazer mudanças na escalação para enfrentar a Colômbia. Segundo o treinador, a ideia é dar oportunidades a jogadores e fazer observações.

Entre a partida a Venezuela e o duelo contra o Peru, a equipe teve seis alterações. Até o momento, 21 dos 24 convocados já foram utilizados - os únicos que ainda não jogaram são o goleiro Weverton, o zagueiro Felipe e o volante Douglas Luiz.

O Brasil já está classificado para as oitavas de final da Copa América. A seleção soma duas vitórias: 3x0 sobre a Venezuela e 4x0 diante do Peru. O último confronto pela fase de grupos será no domingo (27), contra o Equador, em Goiânia.