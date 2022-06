Após folga, elenco do Vitória foca no Atlético-CE

Depois de um dia de folga, o elenco do Vitória se reapresentou na Toca do Leão nesta quarta-feira (8) para focar no jogo contra o Atlético-CE. A bola rola para a partida válida pela 10ª rodada da Série C no sábado (11), às 19h, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

O trabalho comandado pelo técnico Fabiano Soares contou com treino tático, com o objetivo de treinar a organização ofensiva. Depois, cruzamentos e finalizações também foram aperfeiçoados. Os zagueiros Marco Antônio e Danilo Cardoso cumpriram como última tarefa uma movimentação específica para ajuste de posicionamento e saída de bola.

Após a derrota por 2x1 para o Volta Redonda, no último sábado (4), o Vitória busca a reabilitação no campeonato. Com 10 pontos, o rubro-negro é o 13º colocado. Adversário da vez, o Atlético-CE amarga a zona de rebaixamento, em 18º lugar, com oito pontos.

O elenco rubro-negro volta a treinar na tarde de quinta-feira (9). A preparação será encerrada na sexta (10), quando a equipe viaja para Fortaleza. O único desfalque em relação ao grupo que foi convocado na rodada anterior é Rodrigão. O centroavante foi expulso no banco de reservas e está suspenso.