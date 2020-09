Após folga, elenco do Vitória se reapresenta na Toca do Leão

Com um intervalo de 11 dias entre um jogo e outro, o elenco do Vitória ganhou folga no domingo (20) e se reapresentou na manhã desta segunda-feira (21) na Toca do Leão, quando retomou os treinamentos visando o jogo contra o Oeste. O rubro-negro volta a campo no sábado (26), às 16h30, no Barradão.

Apenas quatro jogadores não participaram das atividades desenvolvidas pelo preparador físico Ednilson Sena e o técnico Bruno Pivetti. Contundidos, os laterais Rafael Carioca e Van seguem fazendo tratamento médico. Já o lateral Léo Morais e o atacante Ruan Levine estão em fase de transição.

Antes de enfrentar o Oeste em jogo válido pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vitória terá outros quatro treinamentos. O adversário amarga a lanterna do campeonato, com apenas seis pontos. O Vitória é o 8º colocado, com 14 pontos, três a menos que a Chapecoense, que ocupa a 4ª posição da tabela de classificação.

Para a partida contra a equipe paulista, o técnico Bruno Pivetti poderá contar com o zagueiro Maurício Ramos e o atacante Alisson Farias, que estão recuperados de lesão e à disposição.