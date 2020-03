Após furar quarentena e provocar acidente, jogador se desculpa

Capitão do Aston Villa, Jack Grealish descumpriu medidas de quarentena impostas na Inglaterra e saiu de casa para encontrar um amigo, no último domingo (29). Acabou provocando um acidente no caminho e toda a situação repercutiu muito mal. Nesta segunda-feira (30), o jogador postou um vídeo de desculpas em suas redes sociais.

"É muito difícil para todos ficar tanto tempo dentro de casa. Um amigo meu me chamou para visitá-lo e eu aceitei estupidamente. Não quero que ninguém cometa o mesmo erro que eu, então peço a todos para ficarem em casa e seguirem as regras que nos impõem. Espero que todos possam aceitar minhas desculpas", falou o meia.

O Aston Villa também se pronunciou nesta segunda-feira (30), em um comunicado oficial, e afirmou que o time está "profundamente decepcionado" com o atleta. A equipe também afirmou que multará Grealish e que o valor será doado para hospitais de Birmingham, cidade onde o clube é sediado.