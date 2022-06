Após ganhar fama por espalhar mentiras, ex-BBB Larissa tatua 'fake news'

Depois de ficar conhecida por espalhar mentiras para confundir adversários na edição do BBB, Larissa Tomásia eternizou sua fama através de uma tatuagem no braço, com a escrita "fake news".

A ex-participante fez a tatuagem durante uma festa em que participou, em São Paulo, na noite desta quarta-feira (1), e publicou um vídeo em que mostra o momento e, em seguida, a foto do resultado.

A legenda faz referência a sua fala que ficou famosa após viralizar: "várias fake news – e verdadeiras também". Veja momento em que ela explica a estratégia:

A digital influencer pernambucana, de 25 anos, entrou no programa na dinâmica da casa de vidro, junto com Gustavo. Lá, Larissa ganhou a fama de espalhar fake news, uma vez que soltava informações para enganar os confinados que já estavam na casa.