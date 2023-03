Após 'geladeira', Fernanda Gentil encerra contrato com a Globo

De acordo com informações divulgadas nesta segunda-feira (20), Fernanda Gentil passa a integrar a lista de profissionais que encerraram seu contrato fixo com a Globo. A jornalista ingressou na emissora em 2009 e comandou atrações nas áreas do esporte e entretenimento.

Ao longo da sua trajetória, participou da cobertura da Olímpiada de Inverno no Canadá, das Copas do Mundo da África do Sul e do Catar, entre outros importantes eventos. Além disso, esteve no comando de programas como o Globo Esporte, Esporte Espetacular, Se Joga, É de Casa e Zig Zag Arena.

Antes da rescisão, ela estava na 'geladeira', termo dado aos profissionais com contrato, porém sem uma atração para chamar de sua.

Segundo a emissora, Gentil "segue com as portas abertas para possíveis projetos, seguindo os novos modelos de contratação, como já acontece com outros talentos".