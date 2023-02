Após gol contra o Atlético, Jacaré mira titularidade diante do Sport

Demorou, mas o atacante Vitor Jacaré voltou a ser protagonista no Bahia. Contra o Atlético de Alagoinhas, foi dele o gol que iniciou a virada do Esquadrão por 2x1, no Carneirão, e encaminhou o primeiro triunfo da equipe na Copa do Nordeste.

Marcado por ajudar o Bahia a conquistar muitos pontos na campanha do acesso no ano passado, Jacaré quer aproveitar o bom momento para se firmar entre os titulares durante o clássico contra o Sport, nesta quarta-feira (20), às 21h30, na Ilha do Retiro.

"Quem pode falar é o professor, ele vai escolher os onze que estiverem melhores na semana de treino. Mas estou preparado para começar jogando ou entrar no jogo, dar meu máximo", disse Jacaré durante entrevista na manhã desta terça-feira (21), no CT Evaristo de Macedo.

"Fico feliz de voltar a marcar. Agradecer pela oportunidade de estar no jogo. Fico feliz de voltar à minha característica, na ponta esquerda, onde me sinto mais confortável. Independente disso, onde estiver jogando, onde o professor escolher, vou dar meu máximo para conquistar o triunfo e sair com os três pontos", completou.

No ano passado Jacaré foi um dos destaques do Bahia na Série B. Ele marcou seis gols e deu três assistências. Esse ano atacante iniciou a temporada na condição de reserva. Até aqui foram dez jogos, com duas assistências e um gol. Ele garante que está trabalhando forte para mostrar serviço.

Tenho que provar para mim mesmo que tenho capacidade de estar aqui e ajudar a equipe. Sempre nos treinos, no dia a dia, estou dando meu máximo. A gente tem que focar. Antes do Brasileiro, tem a Copa do Nordeste e o Baiano. Isso tudo é tempo, chegaram vários jogadores, tem um tempo para entrosar a equipe", finalizou.