Após goleada na estreia, Seleção feminina enfrenta o Uruguai

A goleada de 4x0 sobre a Argentina, na estreia da Copa América feminina, deu moral para a Seleção Brasileira. E é nesse clima que a equipe encara o Uruguai nesta terça-feira (12), a partir das 18h, com transmissão dos canais SBT e SporTV.

Apesar do placar elástico no primeiro jogo, a técnica Pia Sundhage quer as jogadoras valorizando mais a posse de bola, sem pressa na definição das jogadas. Segundo ela, o time verde e amarelo precisa estar mais compacto dentro de campo.

“Às vezes somos compactas, às vezes somos pacientes, mas precisamos disso por mais minutos para termos sucesso. Ficar com a bola, isso tem que acontecer com mais frequência”, alertou a comandante.

Na estreia, as uruguaias foram derrotadas pela Venezuela por 1x0. Mesmo assim. Pia acredita que o confronto de hoje não terá a mesma característica do jogo com as argentinas. “O Uruguai é muito diferente da Argentina. As jogadoras sem a bola serão ainda mais importantes. Se fizermos isso, poderemos fazer as melhores escolhas no último terço do campo”.

No último treino antes do jogo, três titulares ficaram de fora por conta do desgaste físico: a meia Adriana, a volante Ary Borges e a atacante Debinha. Apesar disso, elas não preocupam e estarão em campo.

Debinha, por sinal, vive ótimo momento. No último jogo, ela chegou ao 50º gol pelo Brasil. “Cada gol pela Seleção tem um sentimento diferente. Fico muito feliz de ter a confiança da Pia. Vou estar sempre trabalhando para representar a Seleção. O que aconteceu contra a Argentina foi um momento muito marcante na minha carreira”.

Contra o Uruguai, o Brasil deve entrar em campo com: Lorena, Fê Palermo, Tainara, Rafaelle e Tamires; Angelina, Ary Borges, Adriana e Kerolin; Debinha e Bia Zaneratto.

O Brasil é a maior potência do continente e ganhou sete das oito edições do torneio. As seleções finalistas da Copa América garantem vaga na Olimpíada de Paris-2024 e as três primeiras vão para a Copa do Mundo de 2023 na Austrália/Nova Zelândia.