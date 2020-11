Após goleadas, Flamengo anuncia demissão de Domènec Torrent

O Flamengo anunciou a demissão do técnico Domènec Torrent no início da tarde desta segunda-feira. O treinador espanhol, contratado em julho para substituir Jorge Jesus, foi dispensado depois da goleada sofrida para o Atlético-MG por 4x0, no domingo (8), pela 20ª rodada do Brasileirão.

Ex-auxiliar de Pep Guardiola, o treinador, de 58 anos, deixa o clube após pouco mais de três meses. Ele havia sido escolhido para dar continuidade ao bem-sucedido trabalho de Jorge Jesus, que decidiu retornar ao Benfica em julho.

Em breve comunicado, o Flamengo informou que Domènec e sua comissão técnica foram desligados e informou que a atividade da terça-feira (10) será comandada por Maurício Souza, técnico do time sub-20. Ele deve dirigir o time interinamente no duelo contra o São Paulo, quarta-feira (11), às 21h30, pelas quartas de final da Copa do Brasil, no Maracanã.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que Domènec Torrent e sua comissão técnica não comandam mais o time principal do clube.



A atividade da equipe principal da próxima terça-feira (10) será comandada por Maurício Souza. #CRF — Flamengo (@Flamengo) November 9, 2020

Domènec vinha muito pressionado no cargo por conta dos últimos resultados negativos. Ele falhou em montar um defesa segura, tanto que o time levou oito gols nas últimas duas derrotas para São Paulo e Atlético-MG, pelo Brasileirão, desperdiçando a chance de assumir a liderança do campeonato.

Sob o comando do espanhol, o Flamengo viveu altos e baixos. Está garantido nas oitavas de final da Libertadores e nas quartas da Copa do Brasil e briga pela ponta no Campeonato Brasileiro - é o terceiro colocado, com 35 pontos, um a menos que o líder Internacional. No entanto, oscila muito na temporada e tem sofrido gols em excesso nos últimos jogos. A defesa foi vazada 29 vezes, pior marca entre os dez primeiros colocados no torneio

O treinador esteve à frente do time rubro-negro em 24 jogos, com 14 vitórias, quatro empates e seis derrotas, o que rendeu aproveitamento de 63,8%. Sob comando do ex-auxiliar de Guardiola, a equipe marcou 42 gols e sofreu 36. Agora, a diretoria vai em busca de um novo treinador.