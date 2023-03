Após golpe de R$ 152 milhões, 'Rei da criptomoeda' é sequestrado e torturado

Um canadense que dizia ser o "Rei da Criptomoeda" foi sequestrado, torturado e mantido em cativeiro por três dias. Aiden Pleterski, de 23 anos, é acusado de enganar investidores para manter um estilo de vida de alto luxo.

Ele decretou falência enquanto as autoridades canadenses tentam recuperar os US$ 29 milhões (cerca de R$ 152 milhões) que ele teria roubado de investidores. Apenas US$ 1,6 milhão foi recuperado.

O resto teria sido gasto em um jato particular e uma frota de carros de luxo.

Sequestro

Pai de Pleterski, Adam Peters disse que recebeu uma ligação tarde da noite exigindo US$ 3 milhões canadenses (US$ 2,1 milhões, ou R$ 11 milhões) de resgate. Peters então afirma que o seu filho foi espancado e torturado.

Não foi informado como Pleterski foi libertado. A polícia de Toronto não forneceu nenhuma informação sobre o suposto sequestrador ou se alguma prisão foi feita.

Rob Stelzer, curador nomeado para produzir o relatório do caso, disse à CTV que recebeu uma ligação da polícia de Toronto no início de dezembro sobre o sequestro.

"Quero dizer, obviamente, ele deve muito dinheiro a muita gente", acrescentou.