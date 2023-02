Após grave acidente, Olivier Anquier atualiza estado de saúde

O chef de cozinha Olivier Anquier publicou um vídeo no Instagram fazendo fisioterapia e aproveitou a oportunidade para atualizar os seguidores sobre seu estado de saúde após grave acidente de moto em 2022. "Mais uma etapa muito importante até a recuperação total", escreveu.

O jurado do reality show Bake Off Brasil, do SBT, sofreu uma queda durante prova do Rally dos Sertões no dia 4 de setembro. De acordo com o texto, o "estrago" foi crítico. "Rasgou e amassou terrivelmente o deixo de nervos plexo braquial. Não teve rompimento total de nenhum nervo, mas quase", escreveu.

O chef acrescenta que, segundo informações do médico responsável pelo tratamento, a evolução que adquiriu com a fisioterapia não teria sido alcançada com cirurgia.

"Agradeço imensamente o dr. Rames Mattar, neurocirurgião que me foi apresentado pelo Marcelo Filardi. Apesar do resultado dramático do exame de eletroneuromiografia que não dava sinal nenhum de vida, traço – como se diz no jargão -, Rames acreditou mais nos seus repetidos exames de toque, preferindo ver a evolução natural que passar o bisturi.".

Mesmo com todos os esforços, Olivier se mostrou esperançoso e espera recuperar a totalidade dos movimentos até o próximo semestre. "Muita fisioterapia com minhas 'torturadoras' queridas: Alda, Daeine e Carol, temperado com um tanto de força de vontade e muita torcida da família e amigos, hoje estou incrivelmente assim. Daqui a 5 meses estarei 100%", compartilhou. As informações são do Jornal O Povo.