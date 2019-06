Após incêndio, Hospital das Clínicas da Ufba suspende 18 cirurgias

O Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgard Santos (Hupes), da Universidade Federal da Bahia e vinculado à Rede Ebserh, informou que 18 cirurgias que seriam realizadas nesta quinta-feira (13) na unidade de saúde foram suspensas em função de um incêndio de pequenas proporções que atingiu uma sala do Laboratório de Infectologia, localizado no sexto andar do complexo, conhecido como Hospital das Clínicas.

"Nas primeiras horas, por medida de segurança, os pacientes internados em enfermarias próximas ao 6º andar [onde fica o laboratório] foram deslocados para outras áreas. Como o Centro Cirúrgico fica localizado no 4º andar, 18 cirurgias foram suspensas para higienização do local", afirmou o Hupes, em nota.

As cirurgias serão reagendadas para os próximos dias - continuou a assessoria da unidade hospitalar. Neste momento, as atividades no Hupes estão ocorrendo normalmente - apenas os serviços localizados no 5º e 6º andares estão interditados para o trabalho da perícia técnica, que será realizado nesta tarde pela Polícia Federal.

O incêndio ocorreu por volta de 6h50. O laboratório estava fechado, sem a presença de profissionais, estudantes, nem pacientes. Esse laboratório desenvolve pesquisas de HIV-Aids, entre outras ligadas à área de Infectologia.

A equipe de brigadistas do Hospital iniciou o combate às chamas até a chegada do Corpo de Bombeiros que conteve o fogo por volta das 9h. Ninguém ficou ferido.