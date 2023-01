Após incêndio, programação do TCA é suspensa até fevereiro

Em decorrência dos danos sofridos pelo incêndio no telhado do Teatro Castro Alves (TCA), nesta quarta-feira (25), a Secretaria da Cultura do Estado da Bahia (Secult) anunciou, na manhã desta quinta-feira (26), o cancelamento dos eventos agendados para a Sala Principal do teatro, até o mês de fevereiro.

A perícia no local já foi iniciada pela Polícia Técnica. Já a avaliação da estrutura civil do espaço será executada em breve pela Defesa Civil de Salvador (Codesal).

A primeira reunião do Grupo de Trabalho, que tem como principal demanda a reparação dos danos sofridos ao equipamento cultural, após o sinistro, e a retomada das atividades na Sala Principal do TCA, ocorreu na manhã desta quinta-feira (26).

Presentes à reunião, os gestores das secretarias da Cultura, Bruno Monteiro, de Turismo, Maurício Bacelar, e da Casa Civil, Carlos Melo. O coronel do Corpo de Bombeiros Militar, Aloísio Fernandes, e o diretor do TCA, Moacyr Gramacho, também participaram do encontro que resultou no mapeamento da situação e estabelecimento um cronograma de trabalho.

Em uma ação conjunta, órgãos do Governo do Estado atuam com prioridade na intervenção. O trabalho para o restabelecimento do funcionamento da Sala Principal do TCA será realizado por fases e envolve a atuação de diversos órgãos.

"Com a responsabilidade que a gente precisa ter, por se tratar de um patrimônio tombado, cujas consequências do sinistro ainda serão avaliadas e periciadas, nós anunciamos a suspensão da pauta da Sala Principal do TCA, em fevereiro”, explica o secretário de Cultura, Bruno Monteiro.

A primeira fase do trabalho de recuperação depende da perícia realizada pela Polícia Técnica, que teve início na manhã desta quinta-feira. Em seguida, as equipes de limpeza e manutenção do teatro entram em ação, para que então, a Codesal possa assumir a avaliação de possíveis danos causados à macroestrutura do TCA. Só depois, a Companhia de Desenvolvimento Urbano (Conder), órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Sedur), será acionada para dimensionar e apresentar um orçamento da obra de recuperação.

Incêndio

O incêndio que atingiu o TCA, na quarta-feira (25), ficou confinado entre duas proteções do terraço. O primeiro acesso do Corpo de Bombeiros ocorreu pelo telhado do teatro. Quando as chamas foram controladas, a parte superior do telhado foi aberta, permitindo a ventilação natural, que reduziu o calor e permitiu a identificação dos focos do incêndio, controlando-o.