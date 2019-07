Após incidente com barragem, ACM Neto coloca Defesa Civil de Salvador à disposição

A prefeitura de Salvador colocou a Defesa Civil de Salvador à disposição dass cidades de Pedro Alexandre e Coronel João Sá, vítimas de fortes chuvas e de um incidente com a barragem Riacho Lagoa Grande, na manhã desta quinta-feira (11).

"Independentemente de questões políticas ou partidárias, nesse momento todos têm que se unir e ajudar. A Defesa Civil de Salvador está à disposição para oferecer suporte técnico, caso isso seja desejado. Eu fiquei de coração partido e todos precisam estar juntos para que a população das duas cidades supere esse gravíssimo episódio", declarou o prefeito.

O anúncio foi realizado na manhã desta sexta-feira (12) durante a inauguração de uma obra de contenção de encosta no bairro de Bom Juá.

"Ainda não se sabe ao certo o que aconteceu com a barragem, mas seja o que for as imagens mostram a consequência da chuva nessas duas cidades. Me solidarizo aos prefeitos das duas cidades, pois sei como é difícil administrar municípios pequenos. Mas fica principalmente a minha torcida para que a população possa superar esse momento tão dramático. Rezamos para que não existem vítimas fatais", acrescentou o prefeito.

ACM Neto ainda destacou que, como deputado federal, foi representante dos dois municípios e que sabe "o que é viver e sofrer com as chuvas". "Salvador também sofre com isso todos os anos, pois existem áreas de risco na cidade".

"As cenas que vimos pela TV nesses dois municípios acontecem muito em vários lugares do Brasil e do mundo. Isso é um efeito da natureza, mas o homem tem sua parcela de responsabilidade. O homem tem a incumbência de fazer todo esforço para evitar consequências graves desses efeitos da natureza. Por isso eu defendo sempre o crescimento de forma sustentável", salientou.