Após ingressos esgotarem, Marisa Monte fará show extra em Salvador

Com ingressos esgotados, a cantora Marisa Monte fará uma nova apresentação da turnê "Portas", na Concha Acústica do TCA, no próximo dia 26. O primeiro show será no dia 25. As apresentações acontecem às 19h.

A venda de ingressos ocorre online, nesta sexta-feira (3), no site e aplicativo da Bilheteria Virtual, ou nos balcões de venda física do Pida. Os valores variam de R$ 130 a R$ 400, a depender do lote, do setor (arquibancada ou camarote) e do tipo de entrada (meia ou inteira). Os ingressos deste evento não estão disponíveis na bilheteria do Teatro Castro Alves.

O show tem direção e concepção visual de Marisa Monte, Cláudio Torres e Batman Zavareze. No palco, ela é acompanhada por Dadi (baixo, teclado e guitarra), Davi Moraes (guitarras), Pupillo (bateria), Pretinho da Serrinha (percussão, cavaquinho e voz), Chico Brown (teclado, guitarra, baixo e voz), Antonio Neves (trombone, adaptações e arranjos de metais), Eduardo Santanna (trompete e flugelhorn) e Lessa (flauta e sax).