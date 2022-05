Após invadir conta de esposa de Ganso, hacker se desculpa com atleta

O meia do Fluminense Paulo Henrique Ganso não entrou em campo neste sábado (14), na derrota para o Athetico Paranaense, por 2 a 1, mas seu nome virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais na noite do domingo. Isso porque o atleta compartilhou através do Instagram que a conta de sua esposa, Giovanna Costi, havia sido hackeada.

"Passando para avisar mais uma vez que o Instagram da '@gicosti' foi rackeado [sic]", escreveu em post nos stories. Ganso também afirmou que contas de e-mails também tinham sido invadidas, e pediu para os seguidores tomarem cuidado com golpes.

Mas, muito mais que o anúncio, o que mais chamou a atenção do público na internet foi a postagem na sequência. O hacker, ao perceber que a conta pertencia a esposa do jogador do Fluminense, pediu desculpas a PH Ganso e disse que, caso ele quisesse, poderia devolver a conta e os acessos roubados.

"Quando aparece pra mim [sic] hackear eu nem consigo ver quem é. É o meu trabalho, não queria estar fazendo isso, mas pela admiração vou estar devolvendo a vocês", escreveu o hacker mensagens trocadas com a conta de Ganso.

Veja a sequência de stories e a conversa de Ganso com o Hacker:

Atleta compartilhou prints da conversa no seu Instagram (Reprodução/Instagram)

Apesar da postagem do atleta do Flu, sua esposa, Giovanna Costi, afirmou que o hacker na verdade não devolveu a conta e ainda "tentou nos extorquir". "O hacker não devolveu, ele só tentou nos extorquir e fez alguma ameaças", disse através dos stories na tarde desta segunda (16) após recuperar sua conta através d eum outro serviço.

Giovanna ainda disse que ficou abalada após a ação do hacker. "Você se sente invadida, uma boba, é uma sensação muito ruim", disse em vídeo.