Após irregularidades, MP assina acordos com bar e hotel de Salvador

O Ministério Público estadual firmou Termos de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TACs) com o Hype Bar, na Pituba, e o Hotel Aram Yami, no Carmo, em Salvador, para que os estabelecimentos assegurem o cumprimento de normas de segurança.

No Hype bar, de acordo com relatório expedido pela Vigilância Sanitária do Município de Salvador (Visa) no dia 11 de novembro, foram detectadas irregularidades, como a ausência de lixeira com tampa e pedal no bar, e de sabão líquido e papel toalha nas pias de lavagem de mãos do bar e cozinha.

O estabelecimento deve também continuar dispondo de Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO); Manual de Boas Práticas do Serviço; laudo microbiológico da água e certificado de limpeza do reservatório de água. O bar se comprometeu a sanar as irregularidades.

Já no TAC firmado com o Hotel Aram Yami, o estabelecimento se comprometeu a não reiterar as irregularidades verificadas pela Visa no dia 21 de novembro, para evitar infiltração nas paredes; designação de pias exclusivas para higiene das mãos em área de produção de alimentos, com abastecimento de sabonete líquido e toalha de papel em todas as cubas destinadas a esse fim; e instalação de extintores de incêndio em suportes, conforme orientação do Corpo de Bombeiros.

O hotel informou ao MP que já apresentou Projeto de Segurança contra Incêndio e Pânico ao Corpo de Bombeiros Militar (CBMV), e se comprometeu a mantê-lo atualizado periodicamente.

Segundo a promotora de Justiça Joseane Suzart, é direito do consumidor a prestação de serviços de entretenimento, de lazer e culturais “que estejam em conformidade, de modo a evitar os acidentes de consumo, sendo crucial a observância estrita das normas jurídicas, sanitárias e de segurança”.

Ambos os estabelecimentos foram procurados, mas não deram um retorno até a publicação da matéria.