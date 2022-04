Após irritar torcedores, Globo acaba com linha do tempo nos jogos

Durou pouco a 'linha do tempo' nos jogos de futebol transmitidos pelo Grupo Globo. Após receber uma chuva de críticas e reclamações dos torcedores, a emissora anunciou nesta terça-feira (12) que voltará a usar o cronômetro tradicional nas partidas exibidas pelo SporTV e Premiere.

A nova ferramenta estreou nos canais na última sexta-feira (8), com o início da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas a ideia não caiu bem entre os telespectadores, e a mudança foi detonada nas redes sociais. Até Galvão Bueno, principal narrador da Globo, entrou na onda, e chamou a novidade de 'feia'.

"Estamos atentos à opinião do público e fizemos ajustes no grafismo, que já poderão ser vistos a partir da segunda rodada do Brasileirão, nesta terça-feira, tanto nas transmissões do SporTV como do Premiere. O cronômetro volta ao modelo tradicional, com a contagem dos segundos, e a linha do tempo passará a aparecer com a bola parada, para que o narrador conte, de forma cronológica, o que aconteceu no jogo", informou a emissora.

A mudança tirava a ferramenta que marcava os minutos e segundos de campo, substituindo por uma linha vertical no canto esquerdo da tela, com o tempo percorrido do jogo. Mas muitos torcedores se mostraram confusos, sentindo falta, principalmente, da exibição dos segundos durante a partida - que só voltava a aparecer durante os acréscimos.