Após lançamento de singles, Nikima estreia clipe de Quebra-Queixo

Desde agosto do ano passado, o cantor Nikima vem lançando singles em que mescla as batidas eletrônicas ao frenesi da música baiana. Agora, o cantor divulga o clipe de Quebra-Queixo, primeira música a ganhar um registro audiovisual. Os lançamentos marcam a retomada da carreira artística do músico, ex-vocalista do grupo Lampirônicos.

Produzido pela Macaco Gordo e dirigido por Chico Kértesz, o clipe narra as aventuras de um vendedor de quebra-queixo e seus filhos pelas ruas de Salvador.

Com o refrão ancorado na expressão popular “Não vendo fiado”, o clipe de Quebra-queixo mostra o duelo imaginário do vendedor com uma onça, a famosa nota de 50 reais, no bom linguajar baianês. Com isso, explora a tradição debochada da crônica social soteropolitana num tom inusitadamente surreal.

Nikima dá vida aos personagens ora fantasiando o papel de onça ora de quebra-queixo, ora de uma mamadeira ora de pai, numa troca de planos e ângulos que flui como um toma lá da cá entre um vendedor de rua e seu cliente. Os filhos do vendedor são interpretados por dois dançarinos mirins: João Hugo e Lígia Pires, baiana selecionada para a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil.

Além de Quebra-Queixo, as outas faixas lançadas pelo cantor no ano passado são Amor Bandido, Geme Treme, Bombom Quero-Quero, Momo e Vaivém.