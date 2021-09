Após Lázaro Ramos, Ingrid Guimarães também deixa a TV Globo

Após 28 anos de casa, a atriz Ingrid Guimarães, de 49 anos, decidiu não renovar o contrato fixo e de exclusividade que tinha com a TV Globo. Agora, a artista assinou com a Amazon Prime Video para desenvolver um projeto para o streaming.

Apesar de sua primeira aparição na tela a Globo ter sido em "Mulheres de Areia" (1993), Ingrid Guimarães ganhou destaque ao integrar atrações cômicas da emissora, como o "Sob Nova Direção" (2004-2007), ao lado de Heloísa Périssé, "Zorra Total" (1999-2015), "Escolinha do Professor Raimundo" (1990-2001) e "Chapa Quente" (2015-2016).

Nesta terça-feira (21), o baiano Lázaro Rmos também decidiu não renovar seu contrato com a emissora. De acordo com informações de Patrícia Kogut, os dois atores assinaram um termo de exclusividade com a Amazon. Lázaro deve atuar e dirigir algumas produções da plataforma.