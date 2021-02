Após lesão no ombro durante prova do líder, Arthur vai parar no hospital

Após deslocar o ombro durante a prova do líder na noite dessa quinta-feira (18), Arthur teve que ir ao hospital e se submeter a exames. Em relatos aos outros confinados, ele contou que usou fones de ouvido, venda e máscara.

O instrutor de crossfit deixou a casa por volta da 1h e voltou horas depois com o braço imobilizado, após ser medicado para reduzir o inchaço do braço. “Então, demorou pra caramba pra reduzir. Eu tava com muita dor. Quase apaguei duas vezes na ambulância.”

Arthur vai ter que manter os cuidados e usar tipoia. “Duas semanas de tipoia. Só tirar para lavar e vida que segue. Fiquei com soro, que doideira. Nada. Vida normal. Eu fiz até ressonância. Eu fiz tudo.”

O brother revelou que o atendimento não foi feito no estúdio da Globo e que esteve vendado o tempo todo. “O protocolo foi todo bem feito. Protetor ocular, máscara e não vi nada. Não foi aqui (o atendimento). Demorou uns 35 minutos. Fiz ressonância e tudo. Nunca fui tão bem atendido.”