Após levar goleada, peruano promete 'boa versão' contra o Uruguai

A condição de zebra do Peru diante do Uruguai para o confronto de sábado (29), às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pelas quartas de final da Copa América, não incomoda o meio-campista Edison Flores. "Sempre as outras seleções são favoritas quando jogam contra o Peru, mas nós temos crescido muito, apesar de termos terminado mal a primeira fase", disse o atleta, referindo-se à goleada sofrida diante do Brasil por 5x0.



Flores afirmou que a partir de agora é uma nova competição e acredita que a seleção peruana vá realizar seu melhor jogo na competição continental diante dos uruguaios. "Vamos apresentar um boa versão de nossa equipe".



O peruano analisou o rival, que considera "forte e muito compacto". "Conhecemos muito bem o Uruguai. Temos de anular seus pontos fortes, dominar a bola e sair jogando em busca das alternativas ofensivas", afirmou.



Apesar de toda a confiança, Flores admite que a grande preocupação peruana é a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. "Estamos conscientes do que precisamos fazer. Nossa maior concentração está em conseguir a classificação para o Mundial".



O técnico argentino Ricardo Gareca deverá fazer alterações na equipe, que poderá voltar a adotar a tática 4-2-3-1. Na quarta-feira (26), os jogadores treinaram pela manhã no estádio de Pituaçu, sob um calor de 28 graus.



Na zaga, Gareca pode colocar Carlos Zambrano e Ánderson Santamaría nos lugares de Luis Abram e Miguel Araújo. André Carrillo pode entrar no meio de campo, enquanto que Edison Flores vai ocupar a vaga de Jefferson Farfán, cortado por causa de uma lesão no joelho esquerdo. Paolo Guerrero fica mais à frente.



Nesta quinta-feira (27), a seleção peruana volta a treinar pela manhã, em Pituaçu, no penúltimo ensaio de Gareca para enfrentar o Uruguai.