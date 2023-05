Após mais de 1h, negociações entre Integra e rodoviários segue travada

A reunião entre rodoviários e representantes das empresas de ônibus de Salvador já acontece há mais de uma hora e até agora não há nenhuma decisão. Os rodoviários reduziram as demandas de 29 para 15, ou seja, quase 50% a menos, mas mesmo assim não houve avanços.

O sindicato dos rodoviários insiste que a Integra quer retirar o ponto de compensação de horas, o que é inegociável para eles.

"Eles querem ainda que a gente retire a questão da compensação de horas, que tinha o prazo de seis meses para ocorrer. No entanto, isso é impossível. Essa demanda é inegociável para nós e por isso não avançamos ainda. Sobre a retirada dos cobradores, isso não está nem em discussão na mesa de negociação", diz Tiago Ferreira, dirigente do sindicato e também vereador.

O presidente do sindicato dos rodoviário, Fábio Primo, diz que as negociações seguem. "Chegamos e já reduzimos as demandas em quase 50%, saindo de 29 para 15. Mesmo assim, não há nenhum avanço por parte dos empresários. Vamos continuar conversando para ouvir uma proposta deles".

Os rodoviário aprovaram o estado de greve em assembleia na última quinta-feira (11). Eles querem aumento de 10% no salário e no ticket de alimentação, entre outras demandas. O estado de greve não tira os ônibus de circulação de imediato e nem faz a classe parar. Após deliberação, é publicado um edital que viabiliza a entrada em uma greve geral após 72 horas.