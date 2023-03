Após maníaco ser solto, apresentadora da Record é afastada e muda de cidade

A apresentadora Mônica Fonseca, que foi ameaçada por um maníaco em Belo Horizonte, precisou sair do estado após o homem ser solto pela Justiça na última sexta-feira (24), durante a audiência de custódia.

Ela, que foi perseguida pelo maníaco na porta da Record TV, viajou para outro estado, mas o local não foi revelado pela empresa para preservar a integridade física da jornalista.

A Record, em resposta ao site Notícias da TV, confirmou a saída de Mônica e contou que o contrato dela vai seguir válido mesmo fora do ar, retornando apenas quando estiver em um ambiente seguro. A decisão foi tomada pela alta cúpula de São Paulo.

No dia da prisão do homem, a apresentadora registrou o caso na 1ª Delegacia de Investigação de Crimes Cibernéticos. Mônica contou que recebeu um bilhete do homem alegando que ele a queria muito, além de uma frase que impactou: "tenho que fazer carnificina".