Após marcar 41 gols contra, time sul-africano é banido do futebol

Quatro times da quarta divisão do futebol sul-africano foram banidas permanentemente após participarem de um esquema de manipulação de resultados no campeonato. Entre eles está o Nsami Mighty Bird, que em uma única partida marcou 41 gols contra, na derrota por 59 x 1 contra o Matiyasi FC. O Nsami ainda teve quatro jogadores expulsos e dois gols anulados na partida.



O Matiyasi FC, que também foi expulso da competição, brigava pelo título da quarta divisão. E, coincidentemente ou não, o adversário na disputa pela taça também se envolveu no escândalo de manipulação de placar. O Shivulani Dangerous Tigers aplicou 33 x 1 sobre o Kotoko Happy Boys, o que acarretou também na expulsão das duas equipes.

O que chamou a atenção dos organizadores da liga foi o fato das duas equipes terem marcado 94 gols em apenas dois jogos do campeonato. O título poderia ser decidido na quantidade de gols marcados. Segundo informações publicadas no site esportivo português Record, também foram descobertas alterações nas súmulas das partidas e árbitros também foram punidos.

Vincent Ramphago, presidente da Federação de Futebol de Mopani, deu uma entrevista à BBC África e afirmou que os clubes Matiyasi e Nsami não queriam que o Shivulani Dangerous Tigers fosse o campeão, e por isso combinaram de manipular o placar. O que eles não esperavam era que o adversário também havia fraudado sua partida.

"Quando estavámos investigando nós descobrimos que alguns dos gols do Matiyasi nem estavam registados corretamente, porque o árbitro simplesmente não sabia como preencher a súmula. Em alguns casos apenas escrevia que 'o jogador 2 marcou 10 golos, o jogador 5 marcou 20'... ", completou Ramphago.

Dirigentes dos três clubes foram suspensos entre cinco e oito anos de suas atividades no futebol. Os árbitros envolvidos podem ficar fora ainda mais tempo, a depender da punição estabelecida pela federação.

Com os resultados, o Gawula Classic, que não estava envolvido nos escândalos, herdou a vaga de promoção para a terceira divisão na África do Sul.