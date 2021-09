Após mirar carreira no tênis, filho de Beckham estreia no futebol

A noite do último domingo marcou a estreia de Romeo Beckham como jogador profissional de futebol. O sobrenome inconfundível entrega a identidade do jovem de 19 anos. Filho de David Beckham, ídolo do Manchester United e da seleção inglesa, ele entrou em campo pelo Fort Lauderdale para enfrentar o Tormenta FC, em partida válida pela USL League One, que seria equivalente à terceira divisão dos Estados Unidos



Trajando a camisa 11, diferentemente da clássica número 7 usada por David, Romeo teve atuação discreta no empate por 2 a 2 entre as equipes, sendo substituído aos 34 minutos do segundo tempo. O meio-campo, posição semelhante a do pai, também comemorou a estreia de maneira contida. "Abençoado por ter feito minha estreia profissional esta noite", escreveu no Instagram.



Romeo é o segundo dos quatro filhos do ex-jogador com a cantora Victoria Beckham, ex-integrante do grupo pop Spice Girls. Ele nasceu em setembro de 2002, pouco mais de dois meses após a eliminação da seleção inglesa na Copa do Mundo daquele ano, ocorrida nas quartas de final por 2 a 1 para o Brasil, futuro campeão. Beckham estava em campo naquela ocasião.



Único herdeiro do casal a seguir a carreira de jogador, o jovem atleta tem um currículo diverso apesar da pouca idade. Ainda nas categorias de base, Romeo passou por Los Angeles Galaxy e Paris Saint-Germain, quando acompanhou o pai nos dois últimos desafios da carreira. Em 2013, assinou contrato com o Arsenal, seu time de coração, contrariando quem o imaginava vestir a camisa do United.



A saída do Arsenal, dois anos depois, parecia ter finalizado a trajetória de Romeo no futebol. Segundo a imprensa britânica, ele não teria a mesma qualidade técnica dos irmãos Brooklyn e Cruz, que também treinaram nas categorias de base do time londrino antes de desistirem do futebol. Apaixonado por esporte, o tênis surgiu como uma possibilidade, passando a ter aulas com o bicampeão olímpico Andy Murray.



As quadras, no entanto, não foram capazes de competir com os gramados e o sonho de ser jogador de futebol reapareceu anos depois. Em fevereiro, começou a treinar com os juniores do Inter Miami, clube fundado em 2018 no qual seu pai é o presidente e dono - a equipe tem como principal estrela o argentino Gonzalo Higuaín. A equipe tem como treinador Phil Neville, ex-companheiro de Beckham no United.



Ainda sem espaço no profissional, Romeo tenta a sorte no Fort Lauderdale, filial do Inter Miami. No dia 2 de outubro, ele volta a campo com a equipe para enfrentar o Greenville Triumph, com a esperança de novamente ser titular e começar a escrever uma história de sucesso nos EUA, assim como o pai fez do outro lado do Atlântico.