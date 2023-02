Após monitoramento, traficante é preso durante Carnaval na Barra

Equipes do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) cumpriram, nesta sexta-feira (17), um mandado de prisão por tráfico de drogas contra um homem que estava sendo monitorado desde início do Carnaval no circuito Dodô.

O homem, suspeito de envolvimento em furtos durante a passagem dos trios na Barra, estava sendo procurado pela Polícia Civil. O traficante teve a identidade confirmada nesta sexta e seu rosto foi submetido à análise do sistema de reconhecimento facial da Secretaria da Segurança Pública, confirmando que se tratava do criminoso.

"Estamos com equipes do Draco nos mais diversos pontos dos circuitos, trabalhando atentamente na identificação de criminosos e nas ações de inteligência, em parceria com os demais departamentos da Polícia Civil", declarou o diretor do Draco, delegado José Bezerra.

Custodiado em uma unidade policial da capital baiana, o homem está à disposição do Poder Judiciário.