Após morte de Aleksandro, Conrado lança primeira música sem dupla

A primeira música do cantor João Vitor Moreira Sales, conhecido como 'Conrado', foi lançada nesta segunda-feira (8), após um ano da morte que matou o companheiro de dupla, Aleksandro, além de outras cinco pessoas na Rodovia Régis Bittencourt, em São Paulo.

O artista divulgou a música "Sou seu Anjo" nas plataformas digitais de áudio e, em conversa ao g1, contou que essa é a primeira canção autoral dele após o acidente.

"É uma composição minha como forma de homenagem para todos aqueles que se foram [no acidente]. Ficou muito emocionante", disse.

Os músicos tinham como destino a cidade de São Pedro (SP), saindo de Tijucas do Sul, no Paraná. O acidente aconteceu no dia 7 de maio, por volta das 10h30, tendo 19 pessoas listadas entre os passageiros.

No local, Aleksandro, um dos vocalistas da banda, morreu no local. No dia 3 de junho, o laudo da perícia constatou que dois pneus do ônibus da dupla sertaneja apresentaram sinais de explosão.

Um mês após o acidente, Conrado e o baixista, Júlio César, receberam alta da UTI e continuaram no Hospital Regional de Registros. O motorista do ônibus, Valdoir Eurípedes, foi indiciado por homicídio culposo.