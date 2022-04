Após morte de filho, CR7 está fora do clássico contra o Liverpool

Cristiano Ronaldo não estará em campo no clássico contra o Liverpool, nesta terça-feira (19), às 16h, em Anfield, pela 30ª rodada da Premier League. O Manchester United confirmou a ausência do craque português após a morte de um dos filhos gêmeos que ele esperava com a noiva, Georgina Rodríguez.

"A família é mais importante do que tudo e Ronaldo está apoiando os seus entes queridos neste momento muito difícil. Assim, podemos confirmar que ele não jogará contra o Liverpool em Anfield na noite desta terça-feira e sublinhamos o pedido de privacidade e respeito à família", diz comunicado publicado no site dos Red Devils

CR7 anunciou a triste notícia na segunda-feira (18), nas redes sociais. Georgina esperava um casal de gêmeos, e o atacante informou que o menino não sobreviveu, sem dar maiores detalhes. A menina, por outro lado, nasceu saudável.

Após o comunicado, o astro recebeu um grande número de mensagens de apoio de todo o mundo do futebol. "Sua dor é nossa dor, Cristiano. Enviamos amor e força a você e a sua família neste momento", publicou o Manchester United, clube pelo qual o atacante de 37 anos joga desde o ano passado.

O Real Madrid, onde CR7 atuou entre 2009 e 2018, afirmou que "lamentava profundamente" o falecimento do bebê e que compartilha "a dor de toda a família e quer mostrar seu amor e sua afeição".

Rivais do United, como Manchester City, Liverpool, Tottenham e Leeds, também manifestaram apoio ao jogador, assim como companheiros de equipe. Entre eles, Marcus Rashford, que foi às redes demonstrar solidariedade ao português. "Meus pensamentos estão contigo e com Georgina. Irmão, sinto muito", escreveu.

Cafu, ex-lateral da seleção e capitão do pentacampeonato, foi um dos brasileiros a enviar uma mensagem de apoio ao casal. "Minhas orações por você e sua família. Que Deus conforte e dê forças pra vocês. Um abraço do amigo Cafu", escreveu.

Cristiano já era pai de um casal de gêmeos, Eva e Mateo, nascidos em 2017, além de Cristiano Jr., que tem 11 anos, e Alana, sua primeira filha com Georgina, de quatro anos.

"É com tristeza profunda que anunciamos que nosso bebê menino faleceu. É a maior dor que pais podem sentir. Apenas o nascimento de nossa menina nos dá a força para viver esse momento com alguma esperança e felicidade. Agradecemos aos médicos e enfermeiros por todo o cuidado especial e o apoio. Estamos devastados com essa perda e pedimos privacidade nesse momento difícil. Nosso menino, você é um anjo. Te amaremos para sempre", diz a nota assinada por Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez.