Após morte de Marília Mendonça, Maiara e Maraisa cancelam turnê Patroas

O Festival das Patroas, que teria Marília Mendonça e a dupla Maiara e Maraísa, foi cancelado oficialmente pela produtora Live Nation. Com a decisão, os shows previstos para Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Brasília não vão mais ocorrer. Todas as pessoas que compraram ingressos serão reembolsadas.

A decisão ocorre por conta da morte de Marília Mendonça em um acidente aéreo em 5 de novembro do ano passado. Abaladas, Maiara e Maraisa teriam que tocar o projeto sozinhas, o que evidentemente remeteria à ausência da Rainha da Sofrência. Os shows começariam mês que vem, em Belo Horizonte.

Com o projeto, a dupla havia lançado dois discos com Marília e havia expectativa para mais. O disco Patroas 35% acabou sendo o último lançado por Marília. No dia do acidente, algumas das últimas postagens da cantora foram promovendo a música "Fã Clube", que faz parte do disco.

Leia a íntegra do comunicado sobre o cancelamento:

A Live Nation Brasil e a Workshow vêm a público informar que o “Festival das Patroas” está cancelado. Todas as pessoas que haviam adquirido seus ingressos para os shows que ocorreriam em Belo Horizonte, em 19 de março de 2022; no Rio de Janeiro, em 02 de abril de 2022; em São Paulo, dia 09 de abril de 2022; e em Brasília, em 28 de maio de 2022, serão reembolsadas do valor dos ingressos.