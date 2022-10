Após morte do marido, candidata Raquel Lyra vota em Caruaru

A candidata ao Governo de Pernambuco Raquel Lyra (PSDB) votou, no fim da tarde deste domingo (2), no Colégio Diocesano, em Caruaru, no Agreste do Estado.

A ex-prefeita do município registrou o voto no primeiro turno das eleições 2022 após a candidata a vice na chapa, Priscila Krause (Cidadania), afirmar que ela não iria participar do pleito.

Raquel Lyra chegou ao local de votação bastante abalada, acompanhada apenas pelos filhos João e Nando, de 10 e 12 anos, e alguns assessores, após a morte inesperada do marido, Fernando Lucena, na manhã deste domingo.

"Comunicamos que pouco antes de se encerrar o horário de votação, a candidata ao Governo de Pernambuco, Raquel Lyra, decidiu comparecer à sua seção eleitoral para votar. Ela participa neste momento das cerimônias em homenagem ao seu esposo, Fernando Lucena", diz nota da assessoria de imprensa da candidata.

Enterro

Após homenagens, o corpo de Fernando Lucena foi sepultado por volta das 17h50, deste domingo (2), sob aplausos, no Cemitério Parque dos Arcos, em Caruaru, no Agreste.

Raquel Lyra chegou por volta das 16h40 na cerimônia de despedida do marido. Ela estava acompanhada dos filhos e não conversou com a imprensa. Familiares, amigos, autoridades e candidatos participaram do velório e, em seguida, do sepultamento.

Em luto, Raquel Lyra chegou a cogitar não votar no primeiro turno das eleições 2022, no qual é candidata ao governo do Estado. No entanto, próximo ao fim da votação, ela decidiu registrar o voto.

Fernando e Raquel Lyra começaram a namorar quando ambos tinham 14 anos. Eles tiveram dois filhos, que têm 10 e 12 anos, João e Fernando Filho.

Durante o velório, a candidata à vice-governadora na chapa de Raquel, Priscila Krause (Cidadania), conversou com a TV Jornal. "É um momento de dor profunda. Pedimos que a gente preserve Raquel o máximo possível e dê o tempo necessário para que ela possa viver este luto", disse Priscila.

De acordo com o prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro (PSDB), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas ele já havia falecido.

O prefeito da cidade decretou luto oficial de três dias no município devido à morte de Fernando Lucena.

Na noite do sábado (1º), Fernando Lucena havia participado normalmente de uma carreata em apoio a Raquel Lyra, na véspera das eleições 2022.