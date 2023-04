Após morte em tobogã, parque em São Paulo suspende atividades

O Ski Mountain Park, em São Roque, comunicou ao público a suspensão das atividades do local, por tempo indeterminado, após acidente em tobogã que matou a professora Luciana Morgado Cerri Teixeira, de 42 anos, e deixou ferido o filho dela, de 7 anos, no sábado, 8.

Segundo a empresa, o fechamento temporário se dá "em solidariedade aos familiares e amigos da vítima, bem como com a finalidade de colaborar com a apuração dos fatos", afirmou em nota.

No momento, testemunhas estão sendo ouvidas pela Polícia Civil de São Roque, onde um inquérito foi aberto para apurar o acidente.

No último fim de semana, a corporação ouviu duas pessoas, entre elas o monitor que acompanhava os usuários do tobogã, e obteve uma relação de frequentadores que estavam no local para realizar novas oitivas.

Os laudos da perícia feita no equipamento pela polícia científica e da necropsia realizada no corpo da vítima devem ficar prontos em 30 dias.

O marido da vítima e pai da criança ferida ficou em estado de choque após o acidente e, por isso, ainda não prestou depoimento Ele estava com a família em São Roque e acompanhou o socorro ao filho.

A criança foi levada com ferimentos no rosto à Santa Casa de São Roque e transferida para o Hospital São Francisco, na mesma cidade.

A prefeitura do município disse, em nota, que o estabelecimento conta com as licenças municipais para funcionamento e que agentes da Divisão de Fiscalização realizarão uma vistoria no local. "A prefeitura de São Roque lamenta profundamente o caso ocorrido no Ski Mountain Park e presta solidariedade às vítimas envolvidas e aos seus familiares, bem como à comunidade deste importante e tradicional parque da cidade", diz a nota.

Na segunda-feira, 10, a fiscalização do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (Crea) também esteve no local. O objetivo foi conferir se a construção do tobogã seguiu as normas técnicas e de engenharia. O laudo da vistoria ainda será emitido

Questionada pela reportagem sobre o eventual despreparo da equipe de socorro apontado por testemunha, a direção do parque não deu retorno.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) disse que o caso é investigado pela delegacia da Polícia Civil de São Roque, que segue em diligências para esclarecer os fatos. "A autoridade policial solicitou exames periciais ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico-Legal (IML), cujos laudos serão analisados assim que forem finalizados. Demais detalhes serão preservados para garantir a autonomia do trabalho policial", disse.