Após mulher de Casemiro negar traição, vídeo de jogador para irmão de 'amante' viraliza

Depois que a mulher de Casemiro defendeu o jogador dos rumores de traição, viralizou nas redes sociais um vídeo do atleta desejando um feliz aniversário para o irmão da suposta amante.

O registro foi publicado pelo aniversariante há 171 semanas, 3 anos, mesma época em que Casemiro estaria vivendo o affair com Sinttya Ramos.

"Fala, Matias, tudo bem? Estou aqui gravando esse vídeo para desejar meus parabéns para você. Espero que você desfrute muito do seu dia, que seja um dia muito especial para você... Está fazendo 21 anos. Então, fica aqui meu abraço", diz Casemiro no registro.

Na época, o aniversariante publicou o vídeo nos stories do Instagram e escreveu "nem esperava" na legenda do post.

Os rumores são de que o jogador da seleção estaria vivendo um caso de cinco anos fora do casamento. A mulher do atleta, Anna Mariana Casemiro, já se pronunciou sobre uma possível traição duas vezes, por mensagens privadas enviadas à página Subcelebrities, no Instagram, após o perfil posta um vídeo de jogadores do Manchester United em uma festa na qual Casemiro estaria rodeado de mulheres.

Ela negou que o marido estava na festa. "Oii, meu marido estava comigo no evento do Manchester United. E depois fomos dormir. Ele não estava nessa balada", defendeu Anna.

Casado com Anna Mariana há quase 10 anos, ele tem dois filhos: Sara, de 7 anos, e Caio, de 2. O affair foi revelado por Leo Dias.

Veja o vídeo: