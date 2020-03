Após NBA, Fiba suspende competições de basquete por coronavírus

A Federação Internacional de Basquetebol (Fiba) anunciou nesta quinta-feira (12) a suspensão de todas as suas competições por tempo indeterminado, em decisão que entra em vigor a partir de sexta-feira (13) e foi tomada devido à pandemia de coronavírus. A NBA tomou a mesma medida na noite de quarta-feira (11), após Rudy Gobert, do Utah Jazz, testar positivo para o Covid-19.



A Fiba explicou que a decisão foi tomada "para proteger a saúde e a segurança de jogadores, treinadores, árbitros e torcedores." A decisão inclui torneios como a Liga dos Campeões da Fiba e a Copa Europeia da Fiba.



A determinação provoca incerteza sobre os torneios classificatórios do basquete no naipe masculino, que estão agendados para junho em Belgrado (Sérvia), Kaunas (Lituânia), Split (Croácia), onde a seleção brasileira está prevista para atuar, e Victoria (Canadá). O qualificatório feminino já está concluído.

No Brasil, a Confederação Brasileira de Basketball (CBB) informou nesta quinta o adiamento do Campeonato Brasileiro, que estava previsto para domingo. "Seguindo a orientação da Federação Internacional de Basquete (FIBA), órgão maior do basquete mundial, e da ConsuBasquet, órgão do basquete na América do Sul, e por se preocupar com o bem estar e saúde de atletas, comissões técnicas, profissionais da área e torcedores, a Confederação Brasileira de Basketball anuncia o adiamento do início do Campeonato Brasileiro Adulto profissional para evitar colocar a saúde de todos em risco após o surto do COVID-19, o novo coronavírus. O torneio começaria neste domingo, dia 15, com a partida entre Cerrado Basquete e Basquete Anapolino, às 18h, em Brasília". Não há nova data definida.

A CBB também adiou as próximas etapas dos Campeonatos Brasileiros Interclubes de Base. Já o Campeonato Brasileiro Sub-21 será finalizado domingo, em Uberlândia (MG), com reforço nos protocolos de saúde e segurança entre todos os presentes. A entidade afirma que "a retirada dos atletas da cidade neste momento seria inviável por questões de logística".

Por fim, a confederação também orienta que as federações estaduais, ligas profissionais por ela chanceladas, a Liga Nacional de Basquete (LNB), e a Liga de Basquete Feminino (LBF) sigam as orientações da Federação Internacional de Basquete e suspendam as partidas até que seja seguro retornar às atividades.

Também nesta quinta, a Euroliga anunciou a suspensão de todos os jogos indefinidamente por causa do surto de coronavírus. A competição estava programada para realizar jogos da temporada regular em Moscou, Istambul, Madri e Tel-Aviv nesta quinta-feira



A principal competição de basquete de clubes da Europa diz que tomou a decisão por causa do "aumento dos riscos para os participantes nos jogos, a grande quantidade de problemas em viagens que impossibilitem alcançar determinados destinos, e as recomendações das diferentes autoridades de saúde".



Na Espanha, o Real Madrid anunciou que um jogador da sua equipe de basquete testou positivo para o coronavírus e colocou os atletas da modalidade e do futebol em quarentena, pois eles dividam as instalações do clube.